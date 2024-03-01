Каракін "засвітився" в Авдіївці: екс-український шахіст у зруйнованому місті пограв у шахи з окупантами

Колишній український шахіст приїхав у зруйноване його новими співвітчизниками місто

Російський шахіст Сергій Карякін, який народився в українському Сімферополі та дискваліфікований ФІДЕ за підтримку війни в Україні, напередодні зізнався у тому, що відвідав захоплену росіянами Авдіївку. Там він пограв у шахи з військовими РФ, які окупували місто.

Гросмейстер розповів про те, як за ним та його супроводжуючими полював дрон, а потім він піднявся на дах 9-поверхівки, звідки відкривався вид на повністю зруйноване місто. Також він відвідав "дивом уцілілий храм", поділившись цим на своїй сторінці в Телеграм.

При цьому українське місто він відвідав явно не вчора. Адже напередодні він був присутній на оголошенні послання президента Путіна в Москві, про що також виклав пост. На знімках його зображено у светрі з написом "Команда Путіна народний фронт".

Шахіст народився у Сімферополі 1990-го року, а вже 2002-го у 12-річному віці вступив до шахового клубу імені О. В. Момота у Краматорську, який тоді славився своїми вихованцями, найсильнішими українськими шахістами. Але, 2009-го року, у 19-річному віці Карякін прийняв громадянство Росії. Свій крок щодо зміни громадянства Карякін пояснив "відсутністю перспектив розвитку в Криму і тим, що завжди вважав себе російським". Карякін згодом зазначав: "До переїзду я був одним із сотень гросмейстерів, а після — за два роки піднявся до першої десятки рейтингу завдяки чудовим тренерам Юрію Дохояну та Олександру Мотильову".

Сергій Карякін грає у шахи з окупантами

У 2014-му році він підтримав дії Росії щодо окупації Коима та рідного Сімферополя, зокрема. Карякін опублікував у Instagram свою фотографію у футболці з Володимиром Путіним та написом: "Своїх не кидаємо". У березні 2017 року увійшов до складу Громадської палати Російської Федерації на пропозицію Володимира Путіна. Також є членом Комісії з фізичної культури та популяризації здорового способу життя. Під час президентських виборів 2018 року був довіреною особою Володимира Путіна.

Сергій Карякін в Авдіївці

27 лютого 2022 року підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та організував збір коштів для сепаратистів самопроголошеної ДНР. У зв’язку з цим 21 березня 2022 року комісія ФІДЕ з етики та дисципліни дискваліфікувала Сергія Карякіна на 6 місяців. Після закінчення дискваліфікації заявив, що принципово не виступатиме під нейтральним прапором.

Раніше повідомлялося, що зрадника України Карякіна спіткала карма за поїздку до окупантів.