Мгновенная карма: российский теннисист выругался на судью и тут же поплатился за это (видео)

Спортсмен нахамил рефери и получил заслуженное наказание

Нейтрального теннисиста из России Андрея Рублева сняли с полуфинала турнира в Дубае (ОАЭ) против Александра Бублика из Казахстана. Россиянин не впервые срывается во время важной игры.

Соответствующий момент попал в трансляцию поединка. Об этом сообщает "Телеграф".

При счете 5:6 в третьем сете Рублев накричал на линейного судью и назвал того "д**илом" после того, как рефери не зафиксировал аут. Андрей специально говорил на русском, чтобы официальные лица ничего не поняли, однако россиянина все-таки настигла мгновенная карма. Второй линейный знал русский язык и передал смысл сказанного судье на вышке. В итоге Рублева сняли с турнира, отобрав у него все призовые.

Примечательно, что россиянин утверждал, что не говорил с судьей по-русски. Рублев даже поклялся богом.

Напомним, на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия) Рублев после ошибки на подачи в матче против Карлоса Алькараса шесть раз ударил себя ракеткой по колену, с которого тут же потекла кровь.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев показал средний палец публике в Париже, после чего нелепо оправдался.