Миттєва карма: російський тенісист вилаявся на суддю і одразу поплатився за це (відео)

Спортсмен нахамив рефері та отримав заслужене покарання

Нейтрального тенісиста з Росії Андрія Рубльова зняли з півфіналу турніру у Дубаї (ОАЕ) проти Олександра Бублика із Казахстану. Росіянин не вперше зривається під час важливої гри.

Відповідний момент потрапив у трансляцію поєдинку. Про це повідомляє "Телеграф".

За рахунку 5:6 у третьому сеті Рубльов накричав на лінійного суддю та назвав того "д**ілом" після того, як рефері не зафіксував аут. Андрій спеціально говорив російською, щоб офіційні особи нічого не зрозуміли, проте росіянина таки наздогнала миттєва карма. Другий лінійний знав російську мову і передав зміст сказаного судді на вежі. У підсумку, Рубльова зняли з турніру, відібравши у нього всі призові.

Примітно, що росіянин стверджував, що не розмовляв із суддею російською мовою. Рубльов навіть присягнув богом.

Нагадаємо, на Підсумковому турнірі ATP у Турині (Італія) Рубльов після помилки на подачі в матчі проти Карлоса Алькараса шість разів ударив себе ракеткою по коліну, з якого відразу потекла кров.

Раніше повідомлялося, що російський тенісист Данило Медведєв показав середній палець публіці в Парижі, після чого безглуздо виправдався.