Бой известного украинского боксера не состоялся: соперник арестован

Соперника задержали по дороге на бой

Бой с участием боксера супертяжелого веса Владислава Сиренко, который должен был пройти в Нэшвилле в ночь на 6 марта так и не состоялся. Соперника арестовали, когда он ехал на поединок.

Об этом рассказал сам украинец в комментарии для Vringe, сообщает канал LuckyPunch. Сиренко должен был провести 6-раундовый бой с Деоном Ронни Хейлом.

"Соперника арестовали до того, как он приехал на бой. Такого в моем опыте еще не было! Но бой сделаем. Немножко позже. А сейчас работаем над этим", — отметил украинский боксер.

Также он добавил: "Очень много проблем возникло перед этим поединком. И все решалось буквально в последний момент. Я до последнего не знал, состоится поединок или нет. Лишь в день боя, в 14:00, точно стало известно, что боя не будет".

Последний раз Сиренко выходил в ринг еще в декабре 2021 года, когда одолел техническим нокаутом другого украинца Андрея Руденко и защитил пояс WBC-ABCO и завоевал вакантный пояс WBC Asia Pacific. Всего на его счету 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге (из них — 16 нокаутом).

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