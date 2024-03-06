Бій відомого українського боксера не відбувся: суперника заарештовано

Суперника затримали по дорозі на бій

Бій за участю боксера суперважкої ваги Владислава Сіренка, який мав пройти у Нешвіллі в ніч проти 6 березня так і не відбувся. Суперника заарештували, коли він їхав на поєдинок.

Про це розповів сам українець у коментарі для Vringe, повідомляє канал LuckyPunch. Сіренко мав провести 6-раундовий бій із Деоном Ронні Хейлом.

"Суперника заарештували до того, як він приїхав на бій. Такого в моєму досвіді ще не було! Але бій зробимо. Трохи пізніше. А зараз працюємо над цим", — зазначив український боксер.

Також він додав: "Дуже багато проблем виникло перед цим поєдинком. І все вирішувалося буквально в останній момент. Я до останнього не знав, відбудеться поєдинок чи ні. Лише в день бою о 14:00 точно стало відомо, що бою не буде".

Востаннє Сіренко виходив у ринг ще у грудні 2021 року, коли здолав технічним нокаутом іншого українця Андрія Руденка та захистив пояс WBC-ABCO та завоював вакантний пояс WBC Asia Pacific. Загалом на його рахунку 19 перемог у 19 боях на професійному рингу (з них – 16 нокаутом).

Раніше Владислав Сіренко пояснив скандал у боксі, пов’язаний із поверненням збірної Росії на міжнародну арену.