В фигурном катании готовится революция

Опасный элемент могут вернуть в соревновательную программу

Международный союз конькобежцев (ISU) может разрешить сальто в фигурном катании. К слову, представителей РФ до сих пор не допускают на международные соревнования в этом видео.

Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его информации, ISU раздумывает на тем, чтобы вернуть в программу элемент "сальто".

Сообщается, что соответствующее предложение вынесет технический комитет ISU одиночного и парного катания на конгрессе организации, который пройдет с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США). На данный момент фигуристов штрафуют за сальто. Исполнение этого элемента в короткой или произвольной программе приведет к штрафу в 2 балла.

Напомним, француз Адам Сяо Хим Фа стал победителем первенства Европы по фигурному катанию, которое проходило с 10 по 14 января в Каунасе (Литва). 22-летний спортсмен в произвольной программе исполнил сальто назад, из-за чего лишился 2 баллов, но не победы.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Александр Галлямов высмеял якобы низкий уровень новоиспеченных чемпионов Европы по фигурному катанию. Кроме того, в РФ раскритиковали турнир из-за победы бельгийки, а не россиянки.