У фігурному катанні готується революція

Небезпечний елемент можуть повернути до програми змагань

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) може дозволити сальто у фігурному катанні. До речі, представників РФ досі не допускають на міжнародні змагання у цьому відео.

Про це повідомляє "Р-Спорт" з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. За його інформацією, ISU роздумує про те, щоб повернути в програму елемент "сальто".

Повідомляється, що відповідну пропозицію винесе технічний комітет ISU одиночного та парного катання на конгресі організації, який відбудеться з 10 по 14 червня у Лас-Вегасі (США). Наразі фігуристів штрафують за сальто. Виконання цього елемента у короткій або довільній програмі призведе до штрафу у 2 бали.

Нагадаємо, француз Адам Сяо Хім Фа став переможцем першості Європи з фігурного катання, яке проходило з 10 по 14 січня у Каунасі (Литва). 22-річний спортсмен у довільній програмі виконав сальто назад, через що втратив 2 бали, але не перемогу.

Раніше повідомлялося, що російський фігурист Олександр Галлямов висміяв нібито низький рівень новоспечених чемпіонів Європи з фігурного катання. Крім того, у РФ розкритикували турнір через перемогу бельгійки, а не росіянки.