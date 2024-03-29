"Мы ничего не сделали": известный тренер рассказала о невиновности РФ

В РФ до сих пор делают вид, что ничего плохого не сделали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Россия ничего плохого не сделала, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) отстранял представителей РФ от международных стартов. К слову, МОК решил допустить представителей страны-агрессора на Олимпиаду-2024 в Париже, правда, в нейтральном статусе.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит "СЭ". Татьяна делает вид, что не понимает, из-за чего РФ не хотят видеть в мировом спорте.

"Почему мы должны быть рады или довольны? Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно!

Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах [глава МОК] должен это знать. Он нам не подарок делает, мы его [подарок] ни от кого не ждем.

По какому поводу он вздумал нас отстранить от Олимпийских игр? Условия выдвигает безобразнейшие, оскорбительные и унизительные. А наши спортсмены на протяжении всех лет украшали Олимпийские игры", – сказала Тарасова.

Напомним, большинство федераций отстранило российских спортсменов от международных стартов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украине. Постепенно представителей страны-агрессора стали возвращать в мировой спорт в нейтральном статусе. Добавим, что Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен МОК из-за нарушения территориальной целостности Украины.