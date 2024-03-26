"Навке было очень больно": Песков пожаловался на украинских родственников и друзей жены

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину родственники бывшей фигуристки не общаются с ней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о взаимоотношениях родственников и друзей из Украины и России на примере своей жены Татьяны Навки. Недавно олимпийская чемпионка украла для своего ледового шоу украинскую песню.

Соответствующий комментарий Пескова приводит aif.ru. По словам чиновника, друзья и родственники его жены из Украины больше не общаются с ней, однако те, кто выехал в Европу, якобы поддерживают с ней связь.

"Вы знаете, моя жена (Навка) родом из Украины, из Днепропетровска (Днепра — ред.). У нее там есть подруги детства, с которыми она раньше постоянно общалась — они у нас гостили, мы вместе проводили отпуск. И она где-то на полтора года утратила с ними общение, потому что они ее отвергли, и возникла стена абсолютная. Для нее это было очень больно. А потом эти подружки уехали из Украины, сейчас они живут в Европе и не хотят возвращаться. И общение восстановилось, жена с ними снова прекрасно общается. Да, они пытаются обходить какие-то вопросы, на которые сейчас, может быть, не могут найти ответов. Но они снова вернулись к своей сорокалетней дружбе.

При этом у жены на Украине и родственников очень много — троюродных, четвероюродных. Им там, кстати, нелегко из-за этого родства пришлось, им были созданы весьма некомфортные условия… С ними она пока не общается, но я убеждён, что и это общение со временем все равно наладится", — заявил Песков.

Напомним, Навка поддержала войну против Украины, а также выдвижение Владимира Путина на новый срок. Бывшая спортсменка даже хотела похитить украинских детей за деньги главы Кремля.