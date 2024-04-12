Без российских и белорусских борцов: Украина потребовала отстранения спортсменов от Олимпиады

Российские и белорусские борцы массово нарушают требования нейтралитета

Среди российских и белорусских спортсменов, которые получили олимпийские лицензии на Игры в Париж-2024, есть те, кто поддерживает войну в Украине. об этом говорится в совместном письме, подписанном президентом Национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцайтом, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвеем Бедным и президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрием Копытко.

Руководители украинских спортивных учреждений призывают международных партнеров принять меры для соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета относительно нейтрального статуса спортсменов из РФ и РБ и не допускать указанных лиц к международным соревнованиям. В частности, к участию в Олимпийских играх Париж-2024, сообщает официальный сайт НОК Украины. Письмо направлено президенту МОК Томасу Баху и президенту Всемирной ассоциации борьбы Ненаду Лаловичу.

В частности речь идет о Ванессе Каладзинской, Заурбеке Сидакове, Завуре Угуеве, Миладе Алирзаеве, Сергее Семенове, Надежде Соколовой, Алине Касабиевой, Ханум Велиевой, Наталье Малышевой и Артуре Наифонове. В отношении этих спортсменов предоставлены факты нарушения требований нейтралитета.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). На соревнования по борьбе уже квалифицировались 19 "нейтральных" атлетов.

Российские спортсмены регулярно выступают в поддержку армии РФ, в том числе посещают оккупированные территории Украины. Так, борец Имам Ганишов незаконно посещал российских солдат, находящихся на действительной военной службе в оккупированной части Запорожской области.