"Это унижение": российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде под "похоронный марш"

Около 50 россиян смогут принять участие в Играх-2024

Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала унизительными условия для выступлений российских атлетов на ближайшей Олимпиаде в Париже. Россияне смогут выступить на Играх в ограниченном контингенте без флага и гимна.

Соответствующий комментарий Винер приводит ТАСС. Кроме того, она назвала гимн, под которым будут выступать нейтральные спортсмены из РФ на ОИ, "похоронным маршем".

"Это унижение для такой великой страны участвовать в Олимпиаде, когда они такие подачки бросают. Как спортсмены могут чувствовать себя достойно, когда поднимается белый флаг вместо флага нашей страны, когда играет похоронный марш вместо гимна?

Я не понимаю тех людей, те федерации, которые могут в унизительном положении ехать на Олимпиаду, тем более у нас проходят Игры дружбы. Что еще нужно?

У нас своя огромная страна. И соревнуйтесь здесь, наш президент дает возможность готовиться и участвовать в любых соревнованиях здесь, у нас страна живет нормальной жизнью", – сказала Винер.

Гимн для нейтральных атлетов можно послушать по ссылке.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским медиа отметил, что обратится к России с просьбой об олимпийском перемирии. На это уже отреагировали в Кремле.