Без російських та білоруських борців: Україна вимагає відсторонення спортсменів від Олімпіади

Російські та білоруські борці масово порушують вимоги нейтралітету

Серед російських та білоруських спортсменів, які отримали олімпійські ліцензії на Ігри до Парижа-2024, є ті, хто підтримує війну в Україні. Про це йдеться у спільному листі, підписаному президентом Національного олімпійського комітету України Вадимом Гутцайтом, в.о. Міністра молоді та спорту України Матвієм Бідним та президентом Асоціації спортивної боротьби України Юрієм Копитком.

Керівники українських спортивних установ закликають міжнародних партнерів вжити заходів для дотримання рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету щодо нейтрального статусу спортсменів із РФ та РБ та не допускати зазначених осіб до міжнародних змагань. Зокрема до участі в Олімпійських іграх Париж-2024, повідомляє офіційний сайт НОК України. Лист направлений президенту МОК Томасу Баху та президенту Світової асоціації боротьби Ненаду Лаловичу.

Зокрема йдеться про Ванессу Каладзинську, Заурбека Сідакова, Заура Угуєва, Мілада Алірзаєва, Сергія Семенова, Надію Соколову, Аліну Касабієву, Ханум Велієву, Наталю Малишеву та Артура Наїфонова. Щодо цих спортсменів надано факти порушення вимог нейтралітету.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня у Парижі (Франція). На змагання з боротьби вже кваліфікувалися 19 нейтральних атлетів.

Російські спортсмени регулярно виступають на підтримку армії РФ, зокрема відвідують окуповані території України. Так, борець Імам Ганишов незаконно відвідував російських солдатів, які перебували на дійсній військовій службі в окупованій частині Запорізької області.