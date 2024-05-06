"Прямо по центру Лондона": российская чемпионка пригрозила ядерным ударом

Бывшая спортсменка на месте Путина уже "нажала бы на кнопку"

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что готова воевать за президента РФ Владимира Путина. Бывшая лыжница активно поддерживает главу Кремля и войну против Украины.

Соответствующий комментарий Вяльбе приводит Р-Спорт. Бывшая спортсменка пригрозила Западу ядерным ударом, после которого российская армия сделает парад в центре Лондона.

"Помимо того, что я привыкла служить своей родине, за Владимира Владимировича готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку, и куда угодно. Он этого заслуживает. И сейчас, как никогда, заслуживает того, чтобы мы вокруг него объединились. Только тогда будет победа во всех направлениях.

Все время говорю: "Сколько у человека сил и терпения!" Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно, чтобы прямо по центру Лондона уже что-то проехалось и все наконец-то сели и сидели тихо.

Ему надо отдать должное – нигде мускул у человека не дрогнул. Верю, что он тоже, наверное, устал от всего этого – от подлости, вранья, от западных политиков и дипломатов, которые никакие не политики и не дипломаты", – сказала Вяльбе.

Ранее Вяльбе стала посмешищем в сети, заявив, что без Путина на Земле исчезнет человечество. Кроме того глава ФЛГР недавно оскорбила целую страну.