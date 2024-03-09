"Ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести": главная путинистка-лыжница оказалась в эпицентре скандала

Российская спортивная чиновница защищает не спортсменов, а своих коллег

Известный российский комментатор Василий Уткин высказался о реакции глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на завал во время женской гонки на Спартакиаде учащихся в Краснодарском крае.

Вяльбе в инциденте обвинила самих спортсменок, а не организаторов гонки. Василий на своем telegram-канале в ответ назвал Елену "д*рой".

"Господи, какая ж д*ра. Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит", — оценил ситуацию Уткин.

Напомним, соревнования проходили в селе Эсто-Садок. В масс-старте девушек на 10 км произошел массовый завал, в результате которого около 20 спортсменок получили травмы. Турнир среди школьниц проходил в плохую погоду на плохой трассе. Участники считают, что организаторы допустили ошибку, разрешив старт.

Напомним, Вяльбе является одиозной путинисткой. В марте прошлого года она цинично заявила, что Россия не нападала на Украину и сейчас никто не воюет. В декабре 2023 года глава ФЛГР сказала, что на Земле не останется людей, если не будет президента РФ Владимира Путина.