Сенсация в Житомире, ценой в еврокубки, прощание "Миная" и "Металлиста-1925": обзор тура УПЛ

"Полесье" в последнем туре смогло обогнать "Рух" в борьбе за место в Топ-5

В субботу, 25 мая, завершилась основная часть чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. Впереди – игры плей-офф за место в элите на следующий сезон, в которых будут участвовать 13-14 команды УПЛ и 3-4 коллективы итоговой турнирной таблицы Первой лиги. Сезон полностью завершится в ближайшее воскресенье, 2 июня.

Главными вопросами последнего тура, были определение команд-участниц Лиги конференций будущего сезона (4-5 места) и неудачников элитной лиги, а также, тех, кто сыграет в стыковых матчах (13-16 места). При этом, к борьбе за еврокубки прямое отношение имели чемпион и вице-чемпион нынешнего сезона – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо", которые противостояли соперникам, ведущим борьбу за места в третьем по значимости еврокубке.

Два гола в середине первого тайма

И сенсация грянула в Житомире, где "Полесье" принимало "Шахтер". Если дебют встречи прошел при игровом преимуществе дончан, которые имели несколько великолепных моментов (мощные удары Назарины, Гочолеишвили и Марлона Гомеса), то затем хозяева поля перехватили инициативу. Кроме того, в середине тайма у "горняков" произошла вынужденная замена: Ракицкий получил повреждение, вместо него вышел Лемкин. Вскоре свою первую возможность создали хозяева — Таллес пробил мимо стойки. А на 27-й минуте житомиряне открыли счет: после подачи с углового защитник "Шахтера" Педриньо головой срезал мяч в собственные ворота. И тут же произошел второй гол — после флангового прострела Михайличенко в центр штрафной Луифер Эрнандес со второй попытки "пробил" молодого вратаря горняков Дениса Твардовского. В завершении тайма активнее были гости, однако создать опасность у ворот оппонента не удалось.

Старт второй половины прошел в невысоком темпе и также без особой остроты: "оранжево-черные" чаще контролировали мяч, а житомиряне ждали своих шансов в контратаках. После часа игры Марино Пушич выпустил на поле свежих Крыськива, Сикана и Цуканова. Возможность сократить счет имел Назарина, но его удар из-под перекладины снова вытащил вратарь хозяев поля. Сикан выходил почти один на один с Кудриком, но голкипер вовремя покинул штрафную площадку и опередил форварда на мяче. Финальный свисток зафиксировал победу "Полесья" 2:0.

Обзор матча "Полесье" - "Шахтер"

Проиграли фавориту в концовке

В свою очередь, конкурент "Полесья" в таблице львовский "Рух" принимал киевское "Динамо" и не смог сотворить сенсации в своем матче. В этой игре основные события развернулись во втором тайме. И это при том, что по договоренности с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым, динамовские сборники получили возможность отдохнуть перед финальной частью Евро-2024 и не были привлечены к подготовке и участию в отчетном матче. На "Арене Львов" тренер "Динамо" Александр Шовковский выставил экспериментальный состав. Еще в первом тайме киевляне владели преимуществом, но не сумели реализовать его в голы. А на 51-й минуте "бело-синие" все же открыли счет, и сделал это Диалло. После подачи углового низкорослый Самба (всего 168 см.), выпрыгнул и головой переправил мяч в ворота — 0:1. Стоит отметить, что это был первый гол 21-летнего сенегальца за "Динамо".

Пропущенный гол кардинально изменил ситуацию для львовян, которые при этом результате теряли надежды на еврокубки. Поэтому подопечные Виталия Пономарева с удвоенной энергией пошли вперед. Биловар ценой удара мяча в лицо заблокировал выстрел Плюмена из пределов штрафной площади, Таллес издали пробил в рамку, но этот удар оказался легкой добычей для Нещерета. Но все же вратарь "Динамо" пропустил в этом матче. После подачи с углового мяч оказался у Ляха, который пробил по воротам, Руслан парировал, но после серии рикошетов Дидык с близкого расстояния доставил мяч головой в динамовские ворота — 1:1.

Воодушевленные успехом и забитым мячом, хозяева продолжали активно идти вперед в надежде вырвать победу. Но ничего особенного создать львовянам не удалось, а на 76-й минуте "Рух" снова пропустил мяч. Партнеры вывели к воротам Бенито, нигериец упал в борьбе с защитником, столкнувшись с вратарем, на подборе оказался Дубинчак, который пробил в стойку, а на отскок успел Царенко и все же отправил мяч в ворота — 1:2, победа "Динамо".

Обзор матча "Рух" - "Динамо"

Третья подряд путевка в еврокубки

А вот "Днепр-1" свой последний матч в сезоне-2023/24 проводил в Одессе, где смог одолеть немотивированный "Черноморец", находящийся в середине турнирной таблицы. При этом, в заключительном матче сезона тренерский штаб "днепрян" не мог использовать нескольких основных исполнителей: у Горбунова и Мирошниченко травмы, Бабенко заболел посреди недели, а Пихаленок – утром, в день игры, непосредственно в Одессе.

Тем не менее, гости начали значительно активнее и уже в дебюте игры возник спорный момент в штрафной площадке "Черноморца", когда многим показалось, что защитник одесситов сыграл рукой, но судейская бригада даже не стала смотреть VAR. А вскоре спортклубовцы вполне могли и открыть счет, когда сброс Адамюка замыкал на дальней штанге Леднев, однако защитник "Черноморца" сумел выбить мяч с линии ворот. Гости продолжали владеть инициативой и в компенсированное арбтром время спортклубовцы открыли счет — Очеретько головой замкнул навес Адамюка – 0:1.

Второй тайм хозяева начали активнее, но максимум, что они достигли, это удар Ермакова головой выше ворот. "Днепряне" контролировали события на поле, а на 64-й минуте после розыгрыша углового Адамюк сделал сброс на Сватка, который наносил удар метров с семи, однако голкипер отбил удар на угловой. А через несколько минут Третьяков отлично принял мяч, продвинулся вперед и нанес неотразимый удар в нижний угол метров с 18-ти – 0:2, победа "Днепр-1" и 4-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ.

Отметим, что команда из Днепра в третий раз подряд сыграет в еврокубках.

Обзор матча "Черноморец" - "Днепр-1"

Спасение "Вереса" и крах "Металлиста 1925"

А вот внизу турнирной таблицы команды отчаянно боролись за то… чтобы не уходить в отпуск, а получить шанс на продолжение сезона и спасение места в элитном дивизионе. В этом плане ключевым был матч "Металлист 1925" — "Верес". На арене "Левый берег" в Киеве, где проводит домашние матчи команда из Харькова, было по-настоящему жарко. Ведь победитель матча, в любом случае, избегал прямого вылета из элитного дивизиона и получал шанс на "стыки".

Несмотря на внутреннее напряжение, матч получился достаточно зрелищным, с множеством опасных моментов. А на 33-й минуте гости забили первый гол. Евгений Морозко, протащив мяч по правому краю поля, отдал в центр, где Виталий Дахновский на замахе убрал соперника и не оставил шансов вратарю ударом в ближний угол — 0:1.

Во втором тайме, после серии замен харьковчане прижали номинальных гостей к их воротам. Но Верес выдержал давление и начал отвечать. После двух нереализованных шансов Алексея Сидорова чудом не забил Яго Сикейра. Бразилец с десяти метров не попал в ворота после передачи Дмитрия Шастала слева. А затем сработало старое футбольное правило "Не забиваешь ты – забивают тебе". И "Верес" забил второй гол — Олег Мозиль парировал удар в упор от Андрея Кухарука. Но полузащитник "Вереса" не остановился, выполнил подбор и от лицевой линии идеально навесил на дальнюю штангу, где Николай Гайдучик практически занес мяч в ворота.

Гости перешли на игру "по счету" и контролировали ход матча. Но только до собственной ошибки. После очередного углового у своих ворот красно-черные упустили в штрафной площадке Беку Вачиберадзе. Попал бы он в рамку ворот — неизвестно, но Валерий Кучеров рискнул сыграть в подкате и задел ногу соперника еще до удара — пенальти. И Владлен Юрченко вернул игре интригу – 1:2. Играть оставалось около 20-ти минут и практически сразу же Андрей Борячук не использовал шанс сравнять счет. Но больше игроки "Вереса" не ошибались в обороне, а матч так и закончился победой гостей – 1:2.

Обзор матча "Металлист-1925" - "Верес"

Два других матча с участием команд-аутсайдеров завершились предсказуемыми поражениями, причем, с одинаково крупным счетом – "Минай" проиграл в гостях "Кривбассу" (3:0), а "Оболонь", на своем поле, "Александрии" — 0:3.

Результаты матчей 30-го тура

Разрывы в таблице

В итоговой Турнирной таблице у "Шахтера" — 71 очко, "Динамо" — 69, "Кривбасса" — 57, "Днепра-1" — 52, "Полесья" — 50, "Руха" — 49. А внизу таблицы у "Вереса" — 28 очков, "Оболони" — 26, "Миная" — 25 и "Металлиста 1925" — 23 балла.

Матчи плей-офф за место в элите состоятся 29 мая ("Эпицентр" — "Верес", "Оболонь" — "Левый берег") и 2 июня, в Ровно и на "Арене Левый берег", соответственно.