В одном из ведущих клубов УПЛ задолженности по зарплате: известны подробности

Игроки команды недавно получили выплаты за ноябрь 2023 года

Чуть больше недели назад появилась информация о том, что в течение трех месяцев (декабрь 2023 — февраль 2024) футболистам "Днепра-1" не выплачиваются зарплаты. Однако в тот же день коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман прокомментировал эти слухи, заверив, что футболисты каждый месяц получают выплаты.

Вместе с тем, на сегодняшний день сохраняется трехмесячный интервал задолженности по зарплате у "Днепра-1". Две-три недели назад футболисты получили средства за ноябрь 2023 года, хотя в соответствии с контрактными договоренностями в настоящее время они должны были бы иметь зарплату за декабрь, январь и февраль, сообщает Sport.ua со ссылкой на собственные источники.

Игроки опасаются, что в случае сохранения интервала задолженности в три месяца по завершении срока действия контракта они рискуют заработанных денег не получить. Подавать же иск в соответствующие инстанции – Палату по разрешению споров УАФ и Спортивный Арбитражный суд в Лозанне решится не каждый игрок, ведь это связано с большими хлопотами и затратами.

Если кому-либо из футболистов удастся получить выгоду от своего иска, то на клуб будет наложен трансферный бан. Как это было в случае с хорватским тренером Игорем Йовичевичем, который работал в "Днепре-1" в сезонах 2020/21 и 2021/22. К иску прибегнул также и его преемник Александр Кучер.

Также "Днепр-1" ждет предложения по хавбекам Александра Пихаленка и Алексея Гуцуляка – двух нынешних представителей сборной Украины в команде. Ранее клуб продал в испанскую "Жирону" Артема Довбика.

"Днепр-1" занимает сейчас 3-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков. Команда на 4 очка отстает от дуэта лидеров — донецкого "Шахтера" и "Кривбасса" из Кривого Рога.