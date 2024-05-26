Чемпионат Украины по футболу, переходные матчи: расписание, результаты и видеообзоры
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Четыре команды борются за попадание в УПЛ 2024/25
На днях завершился чемпионат Украины по футболу сезона 2023/24. Определились не только участники еврокубков от Украины, но и команды, которые вылетели в Первую лигу. Также стали известны клубы, которые сыграют с представителями Первой лиги за право играть в высшем дивизионе страны в следующем сезоне.
В переходных матчах от УПЛ будут представлены "Верес" и "Оболонь", занявшие в текущей кампании 13 и 14 места соответственно. Об этом сообщает "Телеграф". Они проведут стыковые игры против "Эпицентра" и "Левого берега", 4-й и 3-й команды Первой лиги соответственно.
Расписание, результаты и видеообзоры переходных матчей УПЛ 2023/24 (обновляется)
Первые матчи. 29 мая (среда)
"Эпицентр" — "Верес"
"Оболонь" — "Левый берег"
Ответные матчи. 2 июня (воскресенье)
"Верес" – "Эпицентр"
"Левый берег" — "Оболонь"
Напомним, победу в УПЛ 2023/24 отпраздновал "Шахтер", причем Горняки сделали это досрочно, победив киевское "Динамо" (1:0). Дончане также выиграли Кубок страны, обыграв в финале полтавскую "Ворсклу" (2:1).