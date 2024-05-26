Чемпионат Украины по футболу, переходные матчи: расписание, результаты и видеообзоры

Четыре команды борются за попадание в УПЛ 2024/25

На днях завершился чемпионат Украины по футболу сезона 2023/24. Определились не только участники еврокубков от Украины, но и команды, которые вылетели в Первую лигу. Также стали известны клубы, которые сыграют с представителями Первой лиги за право играть в высшем дивизионе страны в следующем сезоне.

В переходных матчах от УПЛ будут представлены "Верес" и "Оболонь", занявшие в текущей кампании 13 и 14 места соответственно. Об этом сообщает "Телеграф". Они проведут стыковые игры против "Эпицентра" и "Левого берега", 4-й и 3-й команды Первой лиги соответственно.

Расписание, результаты и видеообзоры переходных матчей УПЛ 2023/24 (обновляется)

Первые матчи. 29 мая (среда)

"Эпицентр" — "Верес"

"Оболонь" — "Левый берег"

Ответные матчи. 2 июня (воскресенье)

"Верес" – "Эпицентр"

"Левый берег" — "Оболонь"

Напомним, победу в УПЛ 2023/24 отпраздновал "Шахтер", причем Горняки сделали это досрочно, победив киевское "Динамо" (1:0). Дончане также выиграли Кубок страны, обыграв в финале полтавскую "Ворсклу" (2:1).