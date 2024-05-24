Чемпионат Украины по футболу, 30 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Чемпионат Украины подходит к своему концу
В пятницу, 24 мая, матчем ЛНЗ — "Ворскла" стартует последний, 30-й тур, в чемпионате Украині по футболу сезона 2023/24. Накануне в украинском первенстве определились все призеры.
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В Лиге осталось определить 2 счастливчиков, которые займут 4-5 места и отправятся в Лигу конференций. На эти места претендуют "Днепр-1", "Рух" и "Полесье". Кроме того, предстоит весьма интересная борьба за "выживание" в чемпионате.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 30 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 24 мая
ЛНЗ – "Ворскла" – 15.30
Суббота, 25 мая
"Металлист 1925" – "Верес" – 15.30
"Кривбасс" – "Минай" – 15.30
"Оболонь" – "Александрия" – 15.30
"Заря" – "Колос" – 15.30
"Полесье" – "Шахтер" – 15.30
"Черноморец" – "Днепр-1" – 15.30
"Рух" — "Динамо" — 15.30
Напомним, в 29-м туре чемпионата Украины "Шахтер" и "Днепр-1" поделили очки. К слову, "Горняки" досрочно выиграли "золото" УПЛ, победив "Динамо".