Сенсація в Житомирі, ціною в єврокубки, прощання "Минаю" та "Металіста-1925": огляд туру УПЛ

"Полісся" в останньому турі змогло обігнати "Рух" у боротьбі за місце у Топ-5

У суботу, 25 травня, завершилася основна частина чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги. Попереду – ігри плей-офф за місце в еліті наступного сезону, в яких братимуть участь 13-14 команди УПЛ та 3-4 колективи підсумкової турнірної таблиці Першої ліги. Сезон повністю завершиться найближчої неділі, 2 червня.

Головними питаннями останнього туру були визначення команд-учасниць Ліги конференцій майбутнього сезону (4-5 місця) та невдах елітної ліги, а також тих, хто зіграє у стикових матчах (13-16 місця). При цьому до боротьби за єврокубки пряме відношення мали чемпіон та віце-чемпіон цього сезону – донецький "Шахтар" та київське "Динамо", які протистояли суперникам, які ведуть боротьбу за місця у третьому за значимістю єврокубку.

Два голи в середині першого тайму

І сенсація відбулася у Житомирі, де "Полісся" приймало "Шахтар". Якщо дебют зустрічі пройшов за ігрової переваги донеччан, які мали кілька чудових моментів (потужні удари Назарини, Гочолеішвілі та Марлона Гомеса), то потім господарі поля перехопили ініціативу. Крім того, у середині тайму у "гірників" відбулася вимушена заміна: Ракицький отримав пошкодження, натомість вийшов Лемкін. Незабаром свою першу нагоду створили господарі — Таллес пробив повз стійку. А на 27-й хвилині житомиряни відкрили рахунок: після подачі з кутового захисник "Шахтаря" Педріньйо головою зрізав м’яч у власні ворота. І відразу стався другий гол — після флангового прострілу Михайличенка в центр штрафного майданчика Луїфер Ернандес з другої спроби "пробив" молодого воротаря гірників Дениса Твардовського. На завершення тайму активнішими були гості, проте створити небезпеку біля воріт опонента не вдалося.

Старт другої половини пройшов у невисокому темпі і також без особливої гостроти: помаранчево-чорні частіше контролювали м’яч, а житомиряни чекали своїх шансів у контратаках. Після години гри Маріно Пушич випустив на поле свіжих Криськіва, Сікана та Цуканова. Можливість скоротити рахунок мав Назаріна, але його удар з-під перекладини знову витяг воротар господарів поля. Сікан виходив майже віч-на-віч із Кудриком, але голкіпер вчасно залишив штрафний майданчик і випередив форварда на м’ячі. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Полісся" 2:0.

Огляд матчу "Полісся" — "Шахтар"

Програли фавориту наприкінці

У свою чергу конкурент "Полісся" у таблиці львівський "Рух" приймав київське "Динамо" і не зміг створити сенсації у своєму матчі. У цій грі основні події розгорнулися у другому таймі. І це при тому, що за домовленістю з головним тренером збірної України Сергієм Ребровим динамівські збірники отримали можливість відпочити перед фінальною частиною Євро-2024 і не були залучені до підготовки та участі у звітному матчі. На "Арені Львів" тренер "Динамо" Олександр Шовковський виставив експериментальний склад. Ще у першому таймі кияни володіли перевагою, але не зуміли реалізувати її у голи. А на 51-й хвилині "біло-сині" все ж таки відкрили рахунок, і зробив це Діалло. Після подачі кутового низькорослий Самба (всього 168 см), вистрибнув і головою переправив м’яч у ворота — 0:1. Це був перший гол 21-річного сенегальця за "Динамо".

Пропущений гол кардинально змінив ситуацію для львів’ян, які при цьому втратили надії на єврокубки. Тож підопічні Віталія Пономарьова з подвоєною енергією пішли вперед. Біловар ціною удару м’яча в обличчя заблокував постріл Плюмена з меж штрафного майданчика, Таллес здалеку пробив у рамку, але цей удар виявився легкою здобиччю для Нещерета. Але все ж таки воротар "Динамо" пропустив у цьому матчі. Після подачі з кутового м’яч виявився у Ляха, який пробив по воротах, Руслан парирував, але після серії рикошетів Дідик зблизька доставив м’яч головою у ворота динамівців — 1:1.

Натхненні успіхом та забитим м’ячем, господарі продовжували активно йти вперед, сподіваючись вирвати перемогу. Але нічого особливого створити львів’янам не вдалося, а на 76-й хвилині Рух знову пропустив м’яч. Партнери вивели до воріт Беніто, нігерієць впав у боротьбі із захисником, зіткнувшись із воротарем, на підборі опинився Дубінчак, який пробив у стійку, а на відскок встиг Царенко і все ж таки відправив м’яч у ворота — 1:2, перемога "Динамо".

Огляд матчу "Рух" – "Динамо"

Третя поспіль путівка до єврокубків

А ось "Дніпро-1" свій останній матч у сезоні-2023/24 проводив в Одесі, де зміг здолати невмотивований "Чорноморець", що знаходиться в середині турнірної таблиці. При цьому, в заключному матчі сезону тренерський штаб "дніпрян" не міг використати кількох основних виконавців: у Горбунова та Мірошниченка травми, Бабенко захворів посеред тижня, а Пихаленок – вранці, в день гри, безпосередньо в Одесі.

Проте гості почали значно активніше і вже в дебюті гри виник спірний момент у штрафному майданчику "Чорноморця", коли багатьом здалося, що захисник одеситів зіграв рукою, але суддівська бригада навіть не почала дивитися VAR. А незабаром спортклубівці цілком могли і відкрити рахунок, коли скидання Адамюка замикало на дальній штанзі Леднєв, проте захисник "Чорноморця" зумів вибити м’яч з лінії воріт. Гості продовжували володіти ініціативою і в компенсований арбтром час спортклубівці відкрили рахунок — Очеретько головою замкнув навіс Адамюка — 0:1.

Другий тайм господарі почали активніше, але максимум, що вони досягли, це удар Єрмакова головою вище воріт. "Дніпряни" контролювали події на полі, а на 64-й хвилині після розіграшу кутового Адамюк зробив скидання на Сватка, який завдавав удару метрів із семи, проте голкіпер відбив удар на кутовий. А за кілька хвилин Третьяков чудово прийняв м’яч, просунувся вперед і завдав неперевершеного удару в нижній кут метрів з 18-ти – 0:2, перемога "Дніпро-1" та 4-е місце у підсумковій турнірній таблиці УПЛ.

Зазначимо, що команда з Дніпра втретє поспіль зіграє у єврокубках.

Огляд матчу "Чорноморець" — "Дніпро-1"

Порятунок "Вереса" та крах "Металіста 1925"

А ось унизу турнірної таблиці команди відчайдушно боролися за те, щоб не йти у відпустку, а отримати шанс на продовження сезону та порятунок місця в елітному дивізіоні. У цьому плані ключовим був матч "Металіст 1925" — "Верес". На арені "Лівий берег" у Києві, де проводить домашні матчі команда з Харкова, було по-справжньому спекотно. Адже переможець матчу, у будь-якому разі, уникав прямого вильоту з елітного дивізіону та отримував шанс на "стики".

Незважаючи на внутрішню напругу, матч вийшов досить видовищним, з багатьма небезпечними моментами. А на 33 хвилині гості забили перший гол. Євген Морозко, протягнувши м’яч правим краєм поля, віддав у центр, де Віталій Дахновський на замаху прибрав суперника і не залишив шансів воротареві ударом у ближній кут — 0:1.

У другому таймі після серії замін харків’яни притиснули номінальних гостей до їхніх воріт. Але Верес витримав тиск і почав відповідати. Після двох нереалізованих шансів Олексія Сидорова дивом не забив Яго Сікейра. Бразилець із десяти метрів не влучив у ворота після передачі Дмитра Шастала ліворуч. А потім спрацювало старе футбольне правило "Не забиваєш ти – забивають тобі". І "Верес" забив другий гол — Олег Мозиль парирував удар від Андрія Кухарука. Але півзахисник "Вереса" не зупинився, виконав підбір та від лицьової лінії ідеально навісив на дальню штангу, де Микола Гайдучик практично заніс м’яч у ворота.

Гості перейшли на гру "за рахунком" та контролювали хід матчу. Але лише до власної помилки. Після чергового кутового біля своїх воріт червоно-чорні впустили у штрафному майданчику Беку Вачіберадзе. Потрапив би він у рамку воріт — невідомо, але Валерій Кучеров ризикнув зіграти у підкаті та зачепив ногу суперника ще до удару — пенальті. І Владлен Юрченко повернув грі інтригу – 1:2. Грати залишалося близько 20 хвилин і практично відразу ж Андрій Борячук не використав шанс зрівняти рахунок. Але більше гравці "Вересу" не помилялися в обороні, а матч так і закінчився перемогою гостей – 1:2.

Огляд матчу "Металіст-1925" — "Верес"

Два інші матчі за участю команд-аутсайдерів завершилися передбачуваними поразками, причому, з однаковим рахунком — "Минай" програв у гостях "Кривбасу" (3:0), а "Оболонь", на своєму полі, "Олександрії" — 0:3 .

Результати матчів 30-го туру

Розриви у таблиці

У підсумковій турнірній таблиці у "Шахтаря" — 71 очко, "Динамо" — 69, "Кривбасу" — 57, "Дніпра-1" — 52, "Полісся" — 50, "Руху" — 49. А внизу таблиці у "Вереса" " — 28 очок, "Оболоні" — 26, "Міна" — 25 і "Металіста 1925" — 23 бали.

Матчі плей-офф за місця в еліті відбудуться 29 травня ("Епіцентр" — "Верес", "Оболонь" — "Лівий берег") та 2 червня, у Рівному та на "Арені Лівий берег", відповідно.