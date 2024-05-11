15-кратные: победа "Шахтера" на классе и за счет мощного состава

Донецкая команда стала чемпионом в игре с киевским "Динамо"

В субботу, 11 мая, донецкий "Шахтер" выиграл чемпионат украинской Премьер-лиги сезона 2023/24, став 15-кратным чемпионом Украины. Команде остается один титул до того, чтобы сравняться с киевским "Динамо" по количеству золотых медалей.

Нынешнее же золото "Шахтер" завоевал в прямом соперничестве с киевлянами. Победив самого принципиального соперника в очном противостоянии и досрочно став чемпионом.

Победа над главным соперником

Горняки и динамовцы прошли нынешний сезон почти вровень. Но это "почти" оказалось решающим и очень важным фактором. Осенью киевляне проиграли дончанам в очном противостоянии на клубной арене им. Валерия Лобановского в Киеве, а игра стала последней для тренера "Динамо" и экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу. Румынский специалист завершил свою работу в Украине и, на данный момент, пока не возобновил тренерскую карьеру. Пусть и грозится это сделать в ближайшее время, Ну и у киевлян "лишняя" ничья. И неважно про ком команда оступилась, при бывшем ли тренере, или уже при новом – Александре Шовковском.

Хотя, винить Шовковского хоть за что-то язык не поворачивается. Специалист возглавил команду посреди сезона, и, пусть он и был помощником Луческу, сумел выровнять ситуацию в коллективе и одержать 15 побед (в 17 матчах), при 2 ничьих и не потерпеть ни одного (!) поражения в официальных матчах с 112 ноября. Последнее поражение киевляне потерпели именно от "Шахтера", 3 ноября, на "Динамо".

А ведь до этого был вылет из еврокубков на стадии квалификации, поражение от земляков из "Оболони" в Кубке Украины и четыре поражения в чемпионате, включая игру с "Шахтером". Да у горняков тоже были разные эпизоды, команда попадала в черные полосы, а разрыв между двумя командами перед очной игрой составлял всего "+4" в пользу горняков.

Тем не менее, в решающем матче подопечные Марино Пушича продемонстрировали то, что называется чемпионский характер. Команда собранно и предельно аккуратно провела матч в обороне, а в атаке горнякам хватило одной единственной ошибки Вивчаренко, которому мяч попал в руку. Игрок "Динамо" находился в штрафной площади и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который четко реализовал Судаков.

В дальнейшем на поле кипело много страстей (как обычно, в играх "Динамо" и "Шахтера"), команды продолжали обмениваться моментами, "Динамо" имело шансы сравнять счет, но… Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев "Львов-Арены", которые оформили свой юбилейный 15-й титул.

Обзор матча "Шахтер" - "Динамо"

Успешны – на всех фронтах

Разумеется, успех "Шахтера" не случаен. Команда системно, на протяжении всего сезона, доказывала свое звание сильнейшей в Украине. После выигрыша чемпионата Украины -2022/23 "менеджмент "горняков" решился на смену тренера, что, по слухам, очень не понравилось даже игрокам команды. И если у сменщика Игроа Йовичевича нидерландского специалиста Патрика ван Леувена изначально мало что получалось, то руководство команды смогло оперативно отреагировать на кризис и нашло способ переманить их "Фейеноорда" Марино Пушича. Кстати, то же руководство "Динамо", после неудач Луческу в начале сезона продолжало ему доверять и, в итоге, команда проиграла очень важный матч "Шахтеру".

Пушич же, отблагодарил руководство дончан, доверивших ему команду-чемпиона Украины с самых первых матчей. Сначала сосредоточился на еврокубках, результатом чего стала победа над "Барселоной" и "Антверпеном" в Лиге чемпионов, а затем достойные две игры с "Марселем" в плей-офф Лиги Европы. Пусть, по итогам двух матчей дончане и проиграли. Ну а потом команда выдала впечатляющую серию в чемпионате и Кубке Украины. С декабря 2023-го года "Шахтер" выиграл на внутренней арене 15(!) матчей подряд – 14 в чемпионате Украины и один – в полуфинале Кубка страны.

Наконец, в среду, 15 мая, "Шахтер" получит возможность сделать золотой дубль, выиграть Кубок Украины, где соперником дончан по финалу будет полтавская "Ворскла". И у горняков есть все шансы сделать этот самый дубль.

Плюсы "горняков" в составе

Когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение, жизнь в Украине, казалось, полностью замерла. То же самое можно сказать и про футбол. Многочисленные легионеры украинских клубов думали об одном – как покинуть страну. Не были исключением и игроки "Шахтера" и "Динамо". Вот только по прошествии времени "Шахтер" смог адаптироваться к этой ситуации и "залатать" дыры впоследствии, чего киевляне сделать не смогли.

Наряду с "мастодонтами" Ярославом Ракицким, Николаем Матвиенко и Тарасом Степаненко, появились Педриньо, Мироши, Марлон Гомес, Кевин, Невертон…. Разумеется, остался Лассина Траоре. Плюс, в критической ситуации сказала свое слово академия – воспитанники "Шахтера" и пришедшие со стороны молодые украинские футболисты. И если Михаил Мудрик и Анатолий Трубин уже давно покоряют футбольные газоны Европы, то Даниил Сикан, Егор Назарина, Александр Зубков, Артем Бондаренко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Ефим Конопля, Дмитрий Ризнык и Ко, полностью заслужили свои золотые медали в этом сезоне.

Безусловно, в "Динамо" также много хороших исполнителей, а по такому важному показателю, как представительство в сборной киевляне нередко опережают соперника. Но… В плане качества игры горняки превосходят киевлян, прежде всего, за счет качества и разнообразия легионеров. Бенито и Диалло не могут вдвоем оказывать решающее влияние на игру столичной команды. А расширять представительство легионеров руководство столичного клуба то ли не может, то ли не считает нужным.

"Особая благодарность моим игрокам"

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после игры с "Динамо" отметил: "Когда ты выиграл чемпионство, то ты чувствуешь только гордость. Я выигрывал чемпионство в Нидерландах, я рад теперь взять титул в Украине. Я очень эмоциональный человек и хочу сказать несколько слов. Хочу поблагодарить мою семью, которая поддержала этот выбор. Хочу поблагодарить руководство клуба за невероятную поддержку. Поблагодарить тренерский штаб, которые меня поддержал.

И особенная благодарность моим игрокам, которые сделали все. И отдельные поздравления нашим болельщикам".

Говоря о сезоне в целом, Пушич отметил: "Я считаю, что мы заслужили титул, особенно во второй части сезона. На нас было большое давление, и мы тяжело работали. Сегодня мы выиграли, и я благодарен, что мы не пропустили. Игроки действовали дисциплинированно.

Фантастический результат. Но сезон еще не закончен, нам хочется выиграть Кубок Украины. Будем праздновать один день, а потом – Кубок", — добавил Пушич.