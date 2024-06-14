Известный спортсмен из РФ попросил Трампа остановить убийства в Украине: что пообещал политик (видео)

Трамп считает, что обязан остановить войну в Украине

Бывший президент США и новый кандидат на этот пост Дональд Трамп снова заговорил о завершении войны в Украине. На этот раз он заявил, что может закончить конфликт между РФ и Украиной до того, как вступит в должность лидера Америки.

Об этом он рассказал в подкасте Impaulsive. По его словам, с такой просьбой к нему обратился экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на турнире UFC 302 1 июня в Ньюарке.

По словам Трампа, Нурмагомедов подошел к нему после боя и заявил, что необходимо остановить войны. При этом стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российский боец ни разу публично не высказывался о войне.

"Он [Хабиб] сказал мне: "Надеюсь, вы сможете победить на выборах, потому что необходимо остановить войны, необходимо прекратить убийства". Он умен, так как понял это. И, по-моему, он хороший друг или был другом Путина. Но он сказал, что убийства необходимо прекратить — и это так", — передал его слова Трамп.

Он в очередной раз заявил, что сможет прекратить войну России против Украины, если победит на выборах президента США. Но, как и в прошлые разы, не стал раскрывать никаких деталей или примерных шагов.

"Думаю, я бы смог закончить эту войну, если бы я был избранным президентом. Сразу после выборов — если я выиграю — я остановлю эту войну. Я сделаю это сразу, еще до вступления в должность, если ее не остановят раньше", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп не первый раз высказывается о войне в Украине. Ранее он говорил о прекращении помощи Украине, если Европа не будет платить больше. В добавок к этому он предлагал заменить военную помощь на кредит для Украины. Он выразил недоумение по поводу того, почему США дают деньги просто так и предложил давать из взаймы.

Также он грозился, что выведет США из НАТО, так как "Альянс мертв". Однако позже он передумал, но поставил Европе условие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский раскритиковал "мирный план" Трампа. Украинский президент считает, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, а дальше пойдет с войной на страны НАТО.