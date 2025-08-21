"Шахтер" откопал бриллиант в Африке: форвард забил 6 голов в одном матче (видео)

Супербомбардир появился в стане Горняков

В четверг, 21 августа, юношеская команда "Шахтера" U-19 обыграла сверстников из "Карпат" в рамках перенесенного матча 2-го тура чемпионата Украины 2025/26. К слову, взрослая команда Горняков в этот день проведет важную игру в Лиге конференций.

Встреча, которая проходила во Львове на стадионе "Скиф", завершилась разгромной победой дончан со счетом 6:0. Все голы в игре оформил гамбийский нападающий "Шахтера" Мохамаду Канте.

18-летний форвард показал феноменальное бомбардирское чутье в этой встрече и оформил гекса-трик, забив 6 голов в матче. Добавим, что подобное довольно редко происходит во взрослом футболе. Канте забил по три гола в каждом из таймов.

Полное видео матча "Карпаты" U-19 - "Шахтер" U-19

Мохамаду присоединился к "Шахтеру" в июле 2025 года. В юношеском первенстве на его счету 8 голов в 3 матчах, причем в первых двух играх он отыграл 123 минуты. "Шахтер" U-19 после 3 туров лидирует в первенстве, набрав максимум очков.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.

В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти) и вылетел в отбор Лиги конференций.