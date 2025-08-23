Арбитр стал звездой матча, затмив всех футболистов ПСЖ: фото рефери облетело весь мир

Французский рефери впечатлил всех своей физической формой

"Пари Сен-Жермен" сыграл матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 против "Анже" (1:0), однако звездой игры стал не футболист, а рефери. К слову, украинец Илья Забарный, который в середине августа присоединился к команде, в этой встрече остался на скамейке запасных.

В игре ПСЖ — "Анже" понадобилась замена главного арбитра, передает "Телеграф". В первом тайме Хаким Бен Эль-Хадж был вынужден покинуть поле из-за травмы и его заменил Микаэль Лелеу.

В прямую трансляцию встречи попал момент, как Лелеу надевает футболку. Микаэль засветил на весь мир свои внушительные мышцы, а его фото мигом завирусилось в сети. Пользователи шутят, что с таким судьей на поле станет меньше фолов и намного меньше споров с арбитром.

41-летний арбитр чаще работает на матчах Лиги 2 — второй по силе футбольный дивизион Франции. В прошлом сезоне он обслужил 17 матчей Лиги 2, в которых показал 56 желтых и 6 красных карточек, а также назначил 7 пенальти.

Напомним, Забарный перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе парижан. Ожидалось, что представитель РФ покинет "Пари Сен-Жермен", однако он не хочет уходить из клуба. И Забарный, и Сафонов так и не сыграли в игре против "Тоттенхэма" в Суперкубке УЕФА, украинец даже не попал в заявку на игру. Парижане добыли победу со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). И россиянин, и украинец участвовали в церемонии награждения, на которой между ними произошел курьезный момент после того, как Илья поднял Кубок.