Футболист-Шварценеггер: качок-фермер покорил "Милан" (видео)

Итальянец прославился благодаря надежной игре в обороне и потрясающей физической формой

Скромный "Кремонезе" уже в первом туре Серии А сезона 2025/26 сотворил сенсацию, победив на выезде "Милан". Один из голов на свой счет записал центральный защитник гостей Федерико Баскиротто.

28-летний футболист, который только в 2022 году, дебютировал в сильнейшей лиге Италии, известен благодаря своим внушительным мышцам. Гол в ворота "Милана" центрбек отпраздновал, показав публике знаменитое позирование в стиле Арнольда Шварценеггера.

Добавим, что Баскиротто поучаствовал и во второй голевой атаке "Кремонезе", отдав предголевой пас. К слову, второй гол в ворота хозяев забил Федерико Бонаццоли, который нанес удар боковыми ножницами.

Отметим, Баскиротто уже успел получить вызов в сборную Италии. Центральный защитник известен тем, что постоянно поддерживает форму в тренажерном зале. Кроме того, пока другие футболисты проводят отпуск, отдыхая на курортах, Федерико помогает своей семье на ферме, где много работает физически. Серия А даже делала сюжет про футболиста-фермера.

