Горячая журналистка угодила в неловкую ситуацию на футболе: забавное видео

Футболист обменялся футболками с соперником и пошел давать интервью

Забавная ситуация произошла после матча 1-го тура чемпионата Германии по футболу сезона 2025/26 "Айнтрахт" — "Вердер" (4:1). Флеш-интервью капитана бременцев Марко Фридля обернулось катастрофой для журналистки Катарины Кляйнфельдт.

Дело в том, что Фридль перед беседой с репортером обменялся футболками с вратарем "Айнтрахта" Михаэлем Цеттерером, который раньше играл за "Вердер". Кляйнфельдт подумала, что перед ней находится игрок "Айнтрахта", и спросила Марко, доволен ли он победой, передает faz.net.

Фридль в ответ лишь усмехнулся, а затем объяснил Катарине, что он вообще-то является игроком "Вердера". Футболист после этого покинул интервью.

Примечательно, что перед матчем Кляйнфельдт брала интервью у Фридля в клубном автобусе, однако после игры девушка не узнала его в форме "Айнтрахта". К слову, Катарина извинилась перед игроком в прямом эфире, а также после инцидента.

Перед игрой я брала интервью у Марко Фридля в автобусе. К сожалению, футболка "Айнтрахта" на мгновение сбила меня с толку после финального свистка, и я допустила эту досадную ошибку. Ситуация очень неловкая и раздражающая. Надеюсь, Марко сможет улыбнуться через несколько дней Катарина Кляйнфельдт

Видеообзор матча "Айнтрахт" — "Вердер"

