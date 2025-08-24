"Серветт" — "Шахтар": де і коли дивитися матч за вихід до Ліги конференцій

Донецький клуб знаходиться за крок від основного етапу третього за силою єврокубка

У четвер, 28 серпня, "Шахтар" зіграє з "Серветтом" другий поєдинок у рамках стикового раунду відбору Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію голів у матчі "Серветт" — "Шахтар".

У прямому етері в Україні матч "Серветт" — "Шахтар" покаже канал UPL.TV. Про це повідомляє пресслужба Гірників.

Канал "УПЛ ТБ" доступний у кабельних мережах та на ОТТ-платформах. Гра відбудеться у Женеві (Швейцарія) на "Стад-де-Женев", початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, переможець протистояння "Шахтаря" та "Серветта" вийде в основний етап Ліги конференцій. Той, хто програє, залишить єврокубки. Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках з першого відбіркового раунду Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 за пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У першому поєдинку проти "Серветта" Гірники та швейцарці переможця не виявили (1:1).

"Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26.