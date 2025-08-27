Магучих и Левченко выступили в финале сезона "Бриллиантовой лиги" (видео)
Две украинские легкоатлетки боролись за медали в финале престижного турнира
В среду, 27 августа, в Цюрихе (Швейцария) состоялся первый день финалов сезона в "Бриллиантовой лиге". В секторе для прыжков в высоту выступили украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко, которые остались без медалей на последнем этапе престижных соревнований в Лозанне.
Полное видео женского турнира по прыжкам в высоту в Цюрихе доступно на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Победу на турнире завоевала австралийка Никола Олислагерс.
Полное видео соревнований по прыжкам в высоту среди женщин в Цюрихе
Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).
Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м.
На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.