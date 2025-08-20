Магучих без результата и три золотые медалистки: итоги "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (видео)

Украинки остались без медалей на престижном турнире в Швейцарии

В среду, 20 августа, в Лозанне (Швейцария) в рамках "Бриллиантовой лиги" состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. Украину в секторе представляли олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Победу на турнире, который проходил в проливной дождь, завоевали сразу три спортсменки. Об этом сообщает "Телеграф".

"Золото" досталось немке Кристине Хонцель, австралийке Николе Олислагерс и полячке Марие Жодзик. Все трое показали результат 1,91 м.

Магучих появилась в секторе с повязкой на правой ноге. Украинке не удалось взять высоту 1,86 м и 1,91 м, а третью попытку она проигнорировала, снявшись с соревнований. Левченко со второй попытки перепрыгнула планку на высоте 1,86 м, однако высота 1,91 м ей не покорилась. Юлия заняла 6-е место, что позволило ей попасть в финал сезона "Бриллиантовой лиги".

Полное видео соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне

В 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м. Кроме того, украинка удачно выступила на командном Евро.