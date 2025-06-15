Магучих со скандалом не смогла выиграть турнир в Стокгольме (видео)

Мировая рекордсменка показала второй результат

В воскресенье, 15 июня, в Стокгольме (Швеция) состоялся 7-й этап "Бриллиантовой лиги". В секторе для прыжков в высоту принимали участие две украинки Юлия Левченко и Ярослава Магучих.

Ярослава завоевала серебряную медаль с результатом 1,99 м. Об этом сообщает "Телеграф".

В борьбе за золотую медаль украинка, имея 2 попытки, попросила перенести планку на высоту 2,03 м. Однако судьи не разрешили ей сделать это, Ярославу заставили во второй раз прыгать на 2,01 (неудачно). Украинка в споре с судьей пыталась доказать, что не собиралась делать прыжок на этой высоте, ведь общалась с тренером, но рефери был непреклонен. Свою единственную попытку на 2,03 Магучих не реализовала.

Таким образом, "золото" досталось австралийке Николе Олислагерс (2,01 м), которая показала свой лучший результат в сезоне. Третье место сенсационно заняла Мария Жодзик (1,93 м) из Польши. Левченко заняла 4-е место (1,91 м). Украинка разделила эту позицию с несколькими спортсменками.

Результаты соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на турнире в Стокгольме

Полное видео соревнований по прыжкам в высоту среди женщин на турнире в Швеции

Напомним, Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Левченко в Поднебесной дважды стала четвертой.

Отметим, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, не успев восстановиться после травмы, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м.