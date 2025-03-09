Магучих идет за очередным "золотом": прямая трансляция финала Евро-2025 (видео)

Украинка — главная фаворитка соревнований

В воскресенье, 9 марта, на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Апелдорне (Нидерланды) состоится последний соревновательный день. В секторе для прыжков в высоту медали разыграют женщины, включая действующую олимпийскую чемпионку Ярославу Магучих.

Прямая видеотрансляция финала Евро-2025 по прыжкам в высоту доступна для просмотра на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало єфира в 18:05 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция финала чемпионата Европы-2025 по прыжкам в высоту среди женщин:

Украину на Евро-2025 по прыжкам в высоту представляет действующая чемпионка турнира Магучих. В квалификации Ярославе понадобился лишь один прыжок, чтобы выйти в финал. Она без проблем перепрыгнула планку на высоте 1,89 м. Другие представительницы Украины Екатерина Табашник и Юлия Чумаченко не сумели преодолеть отбор.

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на международном турнире в Словакии с рекордом сезона (2,01 м).

2024 год выявился сверхуспешным для Магучих. Ярослава не только выиграла Олимпиаду, но и установила новый мировой рекорд Также ее признали лучшей легкоатлеткой мира в небеговых дисциплинах и лучшей легкоатлеткой года в Европе.