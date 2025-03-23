Магучих выиграла "бронзу" на чемпионате мира (видео)

Ярослава, как и ее соперницы, не сумела покорить высоту 1,99 м на соревнованиях в Китае

В воскресенье, 23 марта, на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине (Китай) состоялся финал соревнований по прыжках в высоту среди женщин. Украинка Ярослава Магучих после победы на чемпионате Европы в Апелдорне (Нидерланды) завоевала бронзовую медаль.

Магучих с результатом 1,95 м стала третьей. Ярослава затем пыталась перепрыгнуть планку на высоте 1,99 м, но сделать этого не сумела. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу на соревнованиях отпраздновала австралийка Никола Олислагерс, которая перепрыгнула планку на высоте 1,97 м. Элеанор Паттерсон из Австралии с тем же результатом стала второй. Добавим, что еще одна представительница Украины Екатерина Табашник заняла итоговое 9-е место (1,89 м).

Полное видео финала по прыжкам в высоту среди женщин на ЧМ-2025 по легкой атлетике в Нанкине

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии с рекордом сезона (2,01 м). Кроме того, Ярослава выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, показав результат 1,99 м.