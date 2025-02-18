Магучих с рекордом сезона выиграла международный турнир (видео)

Спортсменка удачно начала сезон

Во вторник, 18 февраля, известная украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Парижа в прыжках в высоту Ярослава Магучих победила на международном турнире в Словакии. В межсезонье спортсменка блеснула фигурой в вечернем платье.

Магучих на турнире в Банска-Быстрице завоевала "золото", перепрыгнув планку на высоте 2,01 м. Об этом сообщает "Телеграф".

Таким образом украинка установила рекорд сезона в мире. Австралийка Элеанор Паттерсон с результатом 1,99 м стала второй, а Ангелина Топич из Сербии выиграла "бронзу" (1,96 м).

Добавим, что Магучих выиграла второй турнир кряду. Накануне Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м.

Ранее сообщалось, что Магучих по итогам 2024 года получила награду от World Athletics. Ярослава была признана лучшей легкоатлеткой мира в небеговых дисциплинах. Кроме того, украинка была признана легкоатлеткой года в Европе. В прошлом году Ярославе покорился "вечный" рекорд в прыжках в высоту, также Магучих впервые победила на Олимпийских играх.