Магучих взяла реванш у австралиек за поражение на чемпионате мира (видео)

Ярослава успешно выступила в "Бриллиантовой лиге"

В субботу, 26 апреля, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Сямыне (Китай). На чемпионате мира в помещении украинка из-за травмы стала лишь третьей.

Ярослава победила на турнире, перепрыгнув планку на высоте 1,97 м. Таким образом, украинка опередила своих соперниц из Австралии и взяла реванш на первом же старте после неудачи. Об этом сообщает "Телеграф".

Вице-чемпионка мира в помещении Элеанор Паттерсон из Австралии выиграла "серебро" (1,94 м), опередив по количеству попыток свою соотечественницу, чемпионку мира Николу Олислагерс. Еще одна украинка Юлия Левченко с личным рекордом сезона (1,91 м) стала четвертой.

Этот успех стал 20-м для Магучих на этом уровне. К слову, Ярослава выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в девятый раз подряд!

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии с рекордом сезона (2,01 м). Кроме того, Ярослава выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, показав результат 1,99 м.