Магучіх та Левченко виступлять у фіналі сезону "Діамантової ліги": онлайн-трансляція (відео)

Дві українські легкоатлетки змагаються за медалі у фіналі престижного турніру

У четвер, 27 серпня, у Цюриху (Швейцарія) відбудеться перший день фіналів сезону у "Діамантовій лізі". У секторі для стрибків у висоту виступатимуть українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які залишилися без медалей на останньому етапі престижних змагань у Лозанні.

У прямому етері в Україні жіночий турнір зі стрибків у висоту в Цюриху покаже YouTube-канал "Суспільне Спорт". Початок змагань о 18:15 за київським часом.

Пряма відеотрансляція змагань зі стрибків у висоту серед жінок у Цюриху

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі у Сілезії українка знову повернула собі пальму першості із результатом 2,00 м.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м.