Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в 10-й раз подряд

Украинка выиграла престижные соревнования

В субботу, 3 мая, в Шанхае (Китай) в рамках второго этапа "Бриллиантовой лиги" состоялись соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. Украину представляли Юлия Левченко и Ярослава Магучих, которая накануне выиграла первый этап престижных соревнований в Сямыне (Китай).

Ярославе, которая выиграла золотую медаль, единственной покорилась планка на высоте 2,00 метра. Об этом сообщает "Телеграф".

К слову, украинка покорила победную высоту (2 метра) с первой попытки. "Серебро" досталось австралийке Николе Олислагерс (1,98м), а ее соотечественница Элеанор Паттерсон стала третьей (1,95 м). Левченко сумела перепрыгнуть планку на высоте 1,92 м (рекорд сезона украинки), что позволило ей во второй раз подряд занять четвертое место.

Этот успех стал 21-м для Магучих на этом уровне. К слову, Ярослава выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в 10-й раз подряд.

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии с рекордом сезона (2,01 м). Кроме того, Ярослава выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, показав результат 1,99 м. На чемпионате мира-2025 в помещении украинка из-за травмы стала лишь третьей.