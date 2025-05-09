Магучих с рекордом сезона выиграла престижный турнир в Катаре (видео)
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Украинка продолжает победную серию
В пятницу, 9 мая, в Дохе (Катар) прошел коммерческий турнир по прыжкам в высоту What Gravity Challenge. Победу на соревнованиях добыла украинка Ярослава Магучих, которая недавно триумфовала в Шанхае (Китай).
Украинке единственной покорилась высота 2,02 м (рекорд сезона в мире). Об этом сообщает "Телеграф".
Ярослава пыталась покорить высоту 2,05, однако после первой попытки отказалась от этой затеи. Второе место завоевала Элинор Паттерсон (1,96 м) из Австралии, а "бронза" досталась еще одной украинке Юлии Левченко (1,94 м — личный рекорд сезона).
Результаты турнира What Gravity Challenge в Дохе
Полное видео соревнований What Gravity Challenge в Катаре:
Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении, показав результат 1,99 м.
На чемпионате мира-2025 в помещении Магучих из-за травмы стала лишь третьей. Ярослава взяла реванш у австралиек уже на следующих соревнованиях. Украинка выиграла первый этап "Бриллиантовой лиги" в Сямыне (Китай).