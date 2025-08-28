Дорощук борется за медаль: онлайн-трансляция финала сезона "Бриллиантовой лиги" (видео)

Украинец попытается завоевать медаль в финале сезона престижных легкоатлетических соревнований

В четверг, 28 августа, в Цюрихе (Швейцария) в рамках финала сезона "Бриллиантовой лиги" пройдут соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин. Накануне здесь состоялся женский турнир, который принес Украине медаль.

В прямом эфире в Украине мужской турнир по прыжкам в высоту в Цюрихе покажет YouTube-канал "Суспільне Спорт". Украину на турнире представит Олег Дорощук. Соревнования начнутся в 18:53 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция финала сезона "Бриллиантовой лиги" по прыжкам в высоту среди мужчин

Напомним, в 2025 году украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стартовала с двух международных побед. Украинка победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м. А вот в Лозанне Магучих без результата снялась с соревнований.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава установила рекорд сезона в мире — 2,02 м, который в Цюрихе побила Олислагерс (2,04 м).