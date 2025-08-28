Дорощук бореться за медаль: онлайн-трансляція фіналу сезону "Діамантової ліги" (відео)

Українець спробує здобути медаль у фіналі сезону престижних легкоатлетичних змагань

У четвер, 28 серпня, у Цюриху (Швейцарія) в рамках фіналу сезону "Діамантової ліги" пройдуть змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків. Напередодні тут відбувся жіночий турнір, який приніс Україні медаль.

У прямому етері в Україні чоловічий турнір зі стрибків у висоту в Цюриху покаже YouTube-канал "Суспільне Спорт". Україну на турнірі представить Олег Дорощук. Змагання розпочнуться о 18:53 за київським часом.

Пряма відеотрансляція фіналу сезону "Діамантової ліги" зі стрибків у висоту серед чоловіків

Нагадаємо, 2025 року українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Українка перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі в Сілезії українка знову повернула собі пальму першості з результатом 2,00 м. А от у Лозанні Магучіх без результату знялася зі змагань.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава встановила рекорд сезону у світі — 2,02 м, який у Цюриху побила Оліслагерс (2,04 м).