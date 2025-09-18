Украинки борются за место в финале ЧМ-2025 по прыжкам в высоту: онлайн-трансляция квалификации (видео)

Главный старт года пройдет в Японии

В четверг, 18 сентября, сразу три украинки выступят в секторе для прыжков в высоту на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике в Токио (Япония). Накануне лидер национальной команды Ярослава Магучих осталась без "золота" в финале сезона "Бриллиантовой лиги".

В прямом эфире в Украине квалификационный турнир на чемпионате мира будет доступен для просмотра на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало трансляции в 13:15 по киевскому времени.

Украину в секторе представят Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Финал соревнований запланирован на 21 сентября.

Прямая видеотрансляция квалификации на чемпионат мира-2025 по прыжкам в высоту среди женщин

Напомним, в 2025 году Магучих стартовала с двух международных побед. Ярослава победила на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а также победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м. В финале сезона украинка вновь проиграла Олислагерс.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава победила с результатом 2,02 м.