Українки борються за місце у фіналі ЧС-2025 зі стрибків у висоту: онлайн-трансляція кваліфікації (відео)

Головний старт року пройде в Японії

У четвер, 18 вересня, одразу три українки виступатимуть у секторі для стрибків у висоту на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики у Токіо (Японія). Напередодні лідерка національної команди Ярослава Магучіх залишилася без "золота" у фіналі сезону "Діамантової ліги".

У прямому етері в Україні кваліфікаційний турнір на чемпіонаті світу буде доступний для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок трансляції о 13:15 за київським часом.

Україну в секторі представлять Магучіх, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Фінал змагань заплановано на 21 вересня.

Пряма відеотрансляція кваліфікації на чемпіонат світу-2025 зі стрибків у висоту серед жінок

Нагадаємо, 2025 року Магучіх стартувала з двох міжнародних перемог. Ярослава перемогла на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а також перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі в Сілезії українка знову повернула собі пальму першості з результатом 2,00 м. У фіналі сезону українка знову програла Оліслагерс.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава перемогла з результатом 2,02 м.