Герой дня: украинский олимпиец устроил черный день российскому спорту

Михаил Корнилов
Владислав Гераскевич помог убрать россиян из мирового бобслея и скелетона Новость обновлена 12 сентября 2025, 23:14
Владислав Гераскевич помог убрать россиян из мирового бобслея и скелетона. Фото Getty Images, x.com/heraskevych

Украинский атлет своей работой вне спорта помог добиться полного отстранения России в двух видах

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич своей презентацией сумел не пустить россиян на Олимпийские игры-2026 в бобслее и скелетоне. В России его выступление оценили как "украинскую провокацию".

Соответствующий комментарий дал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, передает ТАСС. В России считают, что презентация Гераскевича сыграла ключевую роль в недопуске россиян на ОИ.

Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация – демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса.

Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств.

Юристы Олимпийского комитета России уже готовят иск в CAS. Будем отстаивать свои права в суде так же, как делаем это в поддержку наших саночников.

Гераскевич с помощью своей презентации убедил делегатов Конгресса, что поддержка войны в российском бобслее и скелетоне находится на системном уровне.

Крым изображен российским регионом на сайте Федерации бобслея России
Некоторые российские бобслеисты и скелетонисты являются военнослужащими РФ
Российские спортсмены публично поддержали войну
Вице-президент Федерации бобслея России Сергей Голубев со своим братом Кириллом, который является членом сборной РФ по бобслею, принимали участие в ивенте путинской организации Движения первых в оккупированном Крыму
Российские спортсмены ругелярно проводили тренировки и различные мероприятия в оккупированном Крыму
Владислав Гераскевич на фоне воронки после удара РФ
Владислав Гераскевич на фоне воронки после удара РФ

Напомним, Гераскевич стал единственным спортсменом, который на закрытой встрече Комиссии атлетов НОК Украины выступил против Сергея Бубки и его членства в организации. После этого у него начались проблемы.

