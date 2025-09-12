Украинский атлет своей работой вне спорта помог добиться полного отстранения России в двух видах

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич своей презентацией сумел не пустить россиян на Олимпийские игры-2026 в бобслее и скелетоне. В России его выступление оценили как "украинскую провокацию".

Соответствующий комментарий дал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, передает ТАСС. В России считают, что презентация Гераскевича сыграла ключевую роль в недопуске россиян на ОИ.

Решение конгресса IBSF о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль в исходе голосования сыграла украинская провокация – демонстрация презентации, построенной на личных нападках и обвинениях, далеких от сути вопроса. Малые страны, не имеющие сильных позиций в бобслее и скелетоне, также проголосовали против России. Им на руку ослабление конкуренции после исключения одного из лидеров мирового спорта. Решение продиктовано не принципами олимпизма и правами спортсменов, а политическими интересами и расчетами отдельных государств. Юристы Олимпийского комитета России уже готовят иск в CAS. Будем отстаивать свои права в суде так же, как делаем это в поддержку наших саночников. Михаил Дегтярев

Гераскевич с помощью своей презентации убедил делегатов Конгресса, что поддержка войны в российском бобслее и скелетоне находится на системном уровне.

Крым изображен российским регионом на сайте Федерации бобслея России

Некоторые российские бобслеисты и скелетонисты являются военнослужащими РФ

Российские спортсмены публично поддержали войну

Вице-президент Федерации бобслея России Сергей Голубев со своим братом Кириллом, который является членом сборной РФ по бобслею, принимали участие в ивенте путинской организации "Движения первых" в оккупированном Крыму

Российские спортсмены ругелярно проводили тренировки и различные мероприятия в оккупированном Крыму

Владислав Гераскевич на фоне воронки после удара РФ

Напомним, Гераскевич стал единственным спортсменом, который на закрытой встрече Комиссии атлетов НОК Украины выступил против Сергея Бубки и его членства в организации. После этого у него начались проблемы.