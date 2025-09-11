Предателя Украины настигла карма из-за любви к России

Спортсмен потерял место в сборной Болгарии из-за конфликта с Федерацией

Олимпийский чемпион Парижа-2025 в греко-римской борьбе Семен Новиков не попал в заявку сборной Болгарии на чемпионат мира-2025 из-за работы с российским тренером Сосланом Фарниевым. К слову, уроженец Харькова в 2021 году решил представлять Болгарию из-за конкуренции с Жаном Беленюком.

Об этом сообщает topsport.bg. По информации источника, Новиков отказался от работы с главным тренером сборной Болгарии, из-за чего не может представлять страну на международных турнирах.

Сообщается, что олимпийский чемпион Новиков и чемпион Европы-2024 Кирил Милов в составе сборной Болгарии выступать не будут. Они решили тренироваться со своим личным тренером Сосланом Фарниевым, а не под руководством главного тренера сборной Болгарии Стояна Добрева. Поэтому они не подписали контракты с Болгарской федерацией борьбы и в настоящее время не входят в состав национальной сборной.

Отметим, в 2025 году в сборной Болгарии прогремел языковой скандал. Началось с того, что дагестанский болгарин Магомед Рамазанов дал интервью на русском языке, нарушив этический кодекс болгарской Федерации. Новиков публично поддержал Рамазанова.

Если я хочу разговаривать на украинском, английском или русском — я буду это делать. И никакие нравственные правила не повлияют на мое решение. Если вы решаете, как мне общаться с родителями или на каком языке писать в социальных сетях, то это не федерация борьбы, а что-то другое, потому что мы борцы и мы должны бороться и показывать результат, а не говорить о каких-то пустяках. Мы представляем Болгарию и хотим поднимать болгарское знамя на самом высоком уровне. Семен Новиков

После ЧЕ-2025 новое руководство Федерации борьбы Болгарии уволило Фарниева и отстранила часть борцов, включая Новикова, от соревнований. К слову, Семен взял на Евро-2025 "серебро".

Напомним, Новиков на Олимпиаде в Париже взял "золото" для Болгарии. Некоторые назвали это "предательством". К слову, Беленюк выиграл "бронзу" на ОИ-2024.