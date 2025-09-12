Никакой Олимпиады: Россию не пустят на Игры-2026 еще в двух видах спорта

На Играх-2026 россияне не будут представлены в бобслее и скелетоне

В пятницу, 12 сентября, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила россиянам участвовать в олимпийском сезоне 2025/26 даже в нейтральном статусе. К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать россиян на соревнования без флага и гимна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова. Таким образом российские бобслеисты и скелетонисты точно пропустят Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия).

Голосование было тайное, нас не допустили. Девять делегатов проголосовали за, шестеро воздержались, 36 — против. Анатолий Пегов

Отметим, зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. В соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону — 50 атлетов. К слову, российские бобслеисты и скелетонисты отстранены от международных соревнования после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

На Играх-2026 россияне, вероятно, выступят в фигурном катании. Дело в том, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил представителей РФ к отбору на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании. В России это вызвало неоднозначную реакцию. А вот биатлон на Играх-2026 пройдет без представителей РФ.