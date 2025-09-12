"Поддерживает войну и Путина": кто такая Ангелина Мельникова, из-за которой сборная Украины угрожает бойкотом

Российская спортсменка открыто поддерживает войну, но при этом получила нейтральный статус

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова получила нейтральный статус от Международной федерации гимнастики (FIG) и возможность выступить на Кубке мира-2025 в Париже. Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина пригрозила бойкотом соревнований, если россиянка таки выступит во Франции.

"Телеграф" рассказывает, почему 25-летняя Ангелина не имеет права на нейтральный статус. Данная спортсменка открыто поддерживает войну в Украине, а также российские власти.

Мельникова состоит в подконтрольной Министерству обороны РФ организации ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии). Кроме того, гимнастка баллотировалась в Воронежскую городскую думу от партии "Единая Россия", правда, позднее сняла свою кандидатуру, сославшись на занятость.

Также Ангелина публиковала в соцсетях фото, держа в руках георгиевскую ленту в виде буквы Z (символы войны на Донбассе и полномасштабного вторжения РФ в Украину). В 2023 году Мельникова участвовала в сборе средств для дочери ликвидированного российского военнослужащего, а в январе 2025 года провела "благотворительную тренировку для детей из семей участников СВО" (так в РФ называют войну против Украины, — Ред.).

Ангелина Мельникова с символом Z во время Дня победы в Воронеже

Владимир Путин и Ангелина Мельникова

Мельникова является 4-кратной медалисткой ОИ. На ее счету также победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и Европейских играх.

9 сентября 2025 года УФГ вновь сделала заявление из-за нейтрального статуса Мельниковой. Сборная Украины может бойкотировать соревнования в Париже. Турнир пройдет с 12 по 14 сентября.

Ранее Дерюгина прокомментировала ситуацию в мужской спортивной гимнастике. Дело в том, что лидер сборной Украины Олег Верняев фактически в открытую конфликтует с вице-президентом УФГ Стеллой Захаровой.