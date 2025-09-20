Магучих и Левченко борются за медали: онлайн-трансляция ЧМ-2025 (видео)

Две украинки представят страну на главном старте года

В воскресенье, 21 сентября, в Токио (Япония) состоится финал чемпионата мира по прыжкам в высоту среди женщин. Отбор сумели преодолеть две украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

В прямом эфире в Украине финал ЧМ-2025 по прыжкам в высоту среди женщин покажет YouTube-канал "Суспільне Спорт". Начало в 13:05 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция финала ЧМ-2025 по прыжкам в высоту среди женщин

Отметим, в квалификации ЧМ-2025 Магучих и Левченко показали результат 1,92 м. Еще одна украинка Екатерина Табашник з результатом 1,88 м из-за дополнительной попытки не сумела квалифицироваться в финал.

Полное видео квалификации на чемпионат мира-2025 по прыжкам в высоту среди женщин

Напомним, Магучих проводит неоднозначный сезон. Ярослава стартовала с победы на соревнованиях в Италии, покорив высоту 1,94 м, а затем победила на турнире в Словакии (2,01 м). Кроме того, украинка выиграла чемпионат Европы в закрытом помещении (1,99 м).

Магучих завоевала золотые медали на двух стартовых этапах "Бриллиантовой лиги" в Китае. Сначала украинка триумфовала в Сямыне, после чего победила в Шанхае. Серия побед Ярославы завершилась в Стокгольме (Швеция), где украинка уступила Олислагерс. На этапе в Силезии украинка вновь вернула себе пальму первенства с результатом 2,00 м. В финале сезона украинка вновь проиграла Олислагерс.

На чемпионате мира в помещении Магучих стала лишь третьей, а на супертурнире в Катаре Ярослава победила с результатом 2,02 м.