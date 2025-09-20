Магучіх та Левченко борються за медалі: онлайн-трансляція ЧС-2025 (відео)

Дві українки представлять країну на головному старті року

У неділю, 21 вересня, у Токіо (Японія) відбудеться фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок. Відбір зуміли подолати дві українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

У прямому етері в Україні фінал ЧС-2025 зі стрибків у висоту серед жінок покаже YouTube-канал "Суспільне Спорт". Початок о 13:05 за київським часом.

Онлайн-трансляція фіналу ЧС-2025 зі стрибків у висоту серед жінок

Плеєр із трансляцією буде доступний тут ближче до початку змагань.

Зазначимо, у кваліфікації ЧС-2025 Магучіх та Левченко показали результат 1,92 м. Ще одна українка Катерина Табашник із результатом 1,88 м через додаткову спробу не зуміла кваліфікуватися у фінал.

Повне відео кваліфікації на чемпіонат світу-2025 зі стрибків у висоту серед жінок

Нагадаємо, Магучіх проводить неоднозначний сезон. Ярослава стартувала з перемоги на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а потім перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі в Сілезії українка знову повернула собі пальму першості з результатом 2,00 м. У фіналі сезону українка знову програла Оліслагерс.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава перемогла з результатом 2,02 м.