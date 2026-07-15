Англия - Аргентина: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2026

Альбиселесте защищают титул против Трех львов

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В среду, 15 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоится второй полуфинал. Англия и Аргентина разыграют путевку в финал.

Что нужно знать

Англия примет Аргентину в Атланте (США)

Англичане выигрывали Мундиаль лишь раз, аргентинцы — трижды

Победитель матча сыграет в финале против Испании

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Англия — Аргентина. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Англия — Аргентина -:- (обновляется)

Обе команды подходят к игре в хорошем настроении, однако уже в ближайшие часы настроение одной сборной будет сильно испорчено. Кто сыграет в финале с испанцами, а кто будет бороться за "бронзу" против французов узнаем уже сегодня.

Англия в группе обыграла Хорватию (4:2), потеряла очки с Ганой (0:0) и справилась с Панамой (2:0). В 1/16 финала Три льва прошли ДР Конго (2:1), после чего выбили Мексику (3:2). В четвертьфинале англичане разобрались с Норвегией (2:1).

Аргентина, в свою очередь, в группе обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В плей-офф Альбиселесте прошли Кабо-Верде (3:2), Египет (3:2) и Швейцарию (3:1).

Сборные встречались между собой 15 раз: 6 побед на счету Англии, 6 раз команды играли вничью, трижды побеждали аргентинцы. В последний раз сборные пересекались в 2005 году — тогда в товарищеском поединке Львы были сильнее (3:2).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.