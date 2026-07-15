Милая и красивая: кто вдохновляет самого дорогого футболиста ЧМ-2026 (фото)

Девушка звезды сборной Испании приехала на Мундиаль, чтобы поддержать любимого

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Футболист Ламин Ямаль не забивает много на чемпионате мира по футболу-2026, однако он и его сборная Испании сияют на Мундиале. У 19-летнего правого вингера есть своя муза — испанская модель и инфлюенсер Инес Гарсия.

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Девушка Ламина — модель и блогер

Гарсия лично поддерживает любимого и Испанию на ЧМ-2026. Девушку часто можно заметить на трибунах в футболке Ямаля, сообщает "Телеграф".

О романе Ламина и Инес, которая старше футболиста на 3 года, стало известно весной 2026 года. Пара не скрывала свои отношения, часто появляясь вместе на публичных мероприятиях. Они даже засветились на двойном свидании с партнером Ямаля по "Барселоне" Фермином Лопесом и его девушкой.

Инес Гарсия и Ямин Ямаль после матча Испания - Франция/Фото: instagram.com/ineesgaarcia

Как выглядит Инес Гарсия

Инес Гарсия/Фото: instagram.com/ineesgaarcia

Инес Гарсия/Фото: instagram.com/ineesgaarcia

Инес Гарсия/Фото: instagram.com/ineesgaarcia

Инес Гарсия/Фото: instagram.com/ineesgaarcia

Инес Гарсия/Фото: instagram.com/ineesgaarcia

Инес Гарсия/Фото: instagram.com/ineesgaarcia

Справка: Инес Гарсия — популярная испанская модель, блогер и инфлюенсер. Девушка имеет внушительную аудиторию в социальных сетях, в частности, число её подписчиков в TikTok превышает 1,5 млн человек. Она ведет блог про моду и бьюти-контент, тренды и липсинги, лайфстайл и путешествия. В последнее время стала публиковать футбольный контент.

Отметим, Ямаль на данный момент является самым дорогим футболистом мира по версии CIES (358 млн євро). По версии transfermarkt, он разделяет данный титул с норвежцем Эрлингом Холандом (200 млн евро).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.