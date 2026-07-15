Англія — Аргентина: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2026

Альбіселесте захищають титул проти Трьох левів

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У середу, 15 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбудеться другий півфінал. Англія та Аргентина розіграють путівку до фіналу.

Що потрібно знати

Англія прийме Аргентину в Атланті (США)

Англійці вигравали Мундіаль лише раз, аргентинці — тричі

Переможець матчу зіграє у фіналі проти Іспанії

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Англія — Аргентина. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Англія — Аргентина -:- (оновлюється)

Обидві команди підходять до гри в хорошому настрої, проте вже найближчим часом настрій однієї збірної буде сильно зіпсовано. Хто зіграє у фіналі з іспанцями, а хто боротиметься за "бронзу" проти французів, дізнаємося вже сьогодні.

Англія в групі обіграла Хорватію (4:2), втратила очки з Ганою (0:0) та впоралася з Панамою (2:0). У 1/16 фіналу Три леви пройшли ДР Конго (2:1), після чого вибили Мексику (3:2). У чвертьфіналі англійці розібралися з Норвегією (2:1).

Аргентина, своєю чергою, у групі обіграла Алжир (3:0), Австрію (2:0) та Йорданію (3:1). У плей-оф Альбіселесте пройшли Кабо-Верде (3:2), Єгипет (3:2) та Швейцарію (3:1).

Збірні зустрічалися між собою 15 разів: 6 перемог на рахунку Англії, 6 разів команди грали внічию, тричі перемагали аргентинці. Востаннє збірні перетиналися 2005 року — тоді у товариському поєдинку Леви були сильнішими (3:2).

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.