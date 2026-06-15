ЧМ-2026: астрологический прогноз на Мундиаль

Год Огненной лошади обещает появление новой мировой звезды

Согласно китайскому календарю 2026 год соответствует Году Огненной Лошади. Он совпал с главным спортивным турниром 4-летия — чемпионатом мира по футболу-2026 и замкнул цикл.

Что нужно знать

Главный фаворит по китайскому календарю — сборная Англии

Среди претендентов на титул Франция и Испания

Темные лошадки турнира — Япония, Германия и Португалия

Искусственный интеллект на запрос "Телеграфа" предположил, кто станет чемпионом мира в год огненной стихии. ChatGPT назвал несколько команд, которые имеют больше шансов на успех в Год Огненной Лошади.

Что символизирует Огненный Конь в китайской астрологии?

Согласно китайским традициям, Лошадь ассоциируется с действием, постоянным движением и стремлением к новым вызовам. Это знак, связанный с людьми, которые редко сидят на месте и часто известны своим соревновательным духом.

Огненная стихия добавляет эмоциональную интенсивность, целеустремленность и склонность принимать важные решения без особых колебаний. Для астрологов это сочетание часто совпадает с периодами высокой социальной активности и значительными трансформациями.

Его совпадение с самым важным турниром на планете порождает интерпретации, говорящие о сюрпризах, неожиданных результатах и ​​моментах, способных навсегда войти в историю спорта.

Кто фаворит ЧМ-2026 согласно китайской астрологии?

Безоговорочным фаворитом соревнований согласно китайскому календарю ChatGPT называет команду Англии. Дело в том, что англичане побеждали на ЧМ-1966, когда также был год Огненной Лошади. Прошел полный цикл — победа англичан стала бы красивой историей.

Другими фаворитами ЧМ-2026 в этом контексте называются команды Франции и Испании. Стихия Огня — это молодость, талант, творчество и смелость. Эти черты подходят футболистам обеих сборных.

Также ИИ назвал вероятных "темных лошадок" ЧМ-2026, которые способны удивить любого.

Португалия — харизма и талант, возможный неожиданный прорыв.

Германия — дисциплина + новая энергия

Япония — символично близка восточной традиции и может стать главным сюрпризом.

Напомним, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.